Президент России Владимир Путин заявил, что для СНГ угроза исходит от террористов в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, которые пытаются использовать эти регионы как плацдарм для экспансии, передает РИА «Новости».

Приветствие Путина зачитал директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) стран-членов СНГ.

«Очевидно, что складывающаяся в мире ситуация требует поиска новых, более эффективных путей реагирования на глобальные вызовы и угрозы. Основная опасность для стран СНГ исходит от международных террористических организаций, действующих в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие государства», — отметил Путин.

В приветствии также отмечается, что традиционные встречи спецслужб «способствуют развитию многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью».