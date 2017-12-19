Около 3,4% населения планеты или 258 млн человек проживают не в той стране, в которой родились, сообщает Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН в докладе по международной миграции.

Как передает «АиФ», в докладе отмечается, что число мигрантов за последние 17 лет увеличилось на 49%. Большинство из них проживают в десяти странах. Лидером в списке является США — там проживают 49,8 млн или 19% от общего числа мигрантов.

Россия делит вторую строчку с ФРГ и Саудовской Аравией. В каждой из стран живут по 12 млн мигрантов. В пятерку лидеров также входит Великобритания с 9 млн переселенцев.

В ООН отмечают, что в большинстве стран Европы, Северной Америки и Океании мигранты составляют более 10% населения. Переселенцы также оказывают существенное влияние на показатели роста населения. Так, в Северной Америке он был обусловлен переселенцами на 42%.