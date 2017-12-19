Несмотря на то, что с момента принятия американским президентом Д.Трампом решения по Иерусалиму прошло уже больше недели, все равно страсти вокруг этого архисложного вопроса не утихают: кого-то занимают мотивы чисто религиозного характера, кто-то тревожится, не откроет ли решение Д.Трампа дорогу для новых внеправовых инициатив и не побудит ли и других государств также впредь принимать решения в обход ООН?..

Без преувеличения можно сказать, что и в Азербайджане эта проблема продолжает оставаться в центре внимания не только политиков и политологов. Даже простые граждане, особенно, верующие люди, внимательно следят за каждым заявлением, сообщением по этой теме, т.к. для последних Иерусалим имеет еще сакрально-духовное значение.

Официальная позиция страны по этому вопросу уже известна, т.к. президент республики участвовал во внеочередном саммите Организации Исламского Сотрудничества и высказал свое мнение в отношении решения Трампа.

Но, как ни странно, даже официальная позиция Баку не воспринимается однозначно: кто-то предлагает еще откровеннее высказаться по этой проблеме, другие же наоборот, считают, что для Азербайджана приоритетным являются отношения с Израилем, чем с мусульманским миром.

Но те, и другие не учитывают одного весьма важного момента.

В официальной позиции Баку прослеживается вполне определенная логика, в этом вопросе мы вовсе, не занимаем чью-то сторону, т.к. позиция Баку по этой проблематике тождественна решениям ООН по ближневосточной теме, особенно по вопросам, палестино-израильского конфликта. Азербайджан не может выходить за рамки международного права или же решений ООН, т.к. пренебрежительное отношение к решениям ООН означало в том числе и отказ от требований СБ ООН, выраженных в четырех резолюциях по Нагорному Карабаху.

Не случайно, что после принятия решения по Иерусалиму, некоторые российские политологи сразу вспомнили известное решение по Косово, даже аннексию Абхазии, Южной Осетии. Даже аннексию Крыма попытались связывать с этим решением, якобы именно признание независимости Косово в свое время открыло дорогу, как уже заметили, к аннексии Абхазии, Южной Осетии и Крыма…

Конечно, российские политологи оправдываться всегда умели и теперь прекрасно исполняют эту роль. Но всем ясно, что империалистическую политику России невозможно маскировать, тем более, оправдывать каким-то международным прецедентом, т.к. и до признания независимости Косово Россия проводила агрессивную политику в отношении некоторых бывших советских республик.

Но, к сожалению, полностью отрицать эти аргументы также весьма сложно, так как всегда за одним правовым нарушением следует лавина внеправовых инициатив…

В этом контексте еще раз заметим, что позиция Баку по Иерусалиму выглядит вполне логично и обоснованно. Но мы не сможем стать «больше арабом, чем сами арабы», а потому должны продолжить и развивать отношения с Израилем, так как эта страна является нашим важным торговым партнером в военной сфере.

Кроме того, не стоит забывать и о еврейских диаспорах, которые имеют достаточное влияние на правительства не только в США, но и в других ведущих государствах.

Вопрос о выборе столицы Израиля для нас пока не является актуальным и по другой причине: Азербайджан не имеет своего посольства в Израиле, именно поэтому перед нами не стоит дилемма «Тель-Авив или же Иерусалим»?

Следует отметить еще один важный момент. Азербайджан еще раз доказал свою приверженность не только к принципам международного права, но выразил свою солидарность с исламским миром.

Признаться, и Организация Исламского Сотрудничества не раз поддержала позиции Азербайджана в таком важном вопросе, как карабахская проблема, не раз принимала специальные документы осуждающие армянскую агрессию.

Но тут хотелось бы высказать несколько слов в отношении еще одного государства, нашего южного соседа — Ирана. Как и в случае референдума иракских курдов, Тегеран и по вопросу Иерусалима высказался вполне определенно и оперативно.

Но уже тридцать лет такой же определенности и оперативности мы ждем от него и в карабахской проблеме. Но, увы!

Нет, ради справедливости надо отметить, что и Тегеран официально осуждает армянскую агрессию против Азербайджана и не раз подтверждал этого документально, но, тем не менее, Иран продолжает строить широкие торгово-экономические отношения с Арменией. Понятно, что даже частичное ограничение этих отношений поставило бы Армению на колени, ведь, она опять же по своей вине фактически находится в географической изоляции, и имеет всего два выхода в другие страны: через Грузию и Иран…

Но Иран с этим к сожалению, не торопится. Наша политика в отношении Ирана отличается своей последовательностью, и даже искренностью, чем, опять же, ответная политика Тегерана. Азербайджан никогда не поддерживал и сейчас не поддерживает санкции против этой страны, постоянно стремится расширить свои торгово-экономические связи с ней.

Конечно, сказать, что наша официальная иранская политика совсем уж неудовлетворительна, было бы несправедливо: достаточно вспомнить работы по созданию транзитного коридора Юг-Север или же сотрудничества в рамках политического формата Баку-Тегеран-Москва.

Но мы ждем от Ирана, от его правительства и общественности более четкую, определенную, самое главное, искреннюю политику в карабахском вопросе.

Признаться, сами мы тоже слабо работаем в этом очень важном направлении. Некоторые азербайджанские депутаты карабахской пропагандой занимаются в Турции, хотя всем понятно, что в этом направлении у нас проблем нет, т.к. Анкара полностью поддерживает нас в этом вопросе.

Нам следует активно работать с иранской общественностью, с иранскими государственными и политическими деятелями. Еще раз замечу, что более четкая и однозначная позиция Тегерана — даже Тбилиси — по карабахской проблеме в состоянии изменить настоящую картину конфликта.

Недавно Азербайджан в Брюсселе провел специальный семинар, посвященный непосредственно проблемам этнического сепаратизма. В принципе, аналогичный семинар можно проводить и в относительно узком — на этот раз уже в региональном -масштабе, с участием представителей Грузии, Ирана, Турции, Азербайджана и России.

Каждое государство, в первую очередь, должно создавать благоприятный фон в своем географическом окружении, т.к. именно мир с соседями является залогом развития и процветания любого государства. Но армяне игнорируют этот неписаный закон политики. Поэтому их следует научить правилам соседства, сотрудничества и сосуществования. Для этого же нужны меры принуждения, т.к. криминальные армянские политики нормального человеческого языка не понимают, и чтобы научить их уму-разуму и Иран должен приложить свои усилия.

Армения имеет открытые территориальные притязания к Азербайджану, Турции и Грузии. Есть ли гарантия, что завтра эти армянские горе-политики с подобными же претензиями не выступят и в отношении Ирана, ведь согласно их нездоровой «логике» все территории, на которых когда-то пасли коров армяне, уже являются частью «великой Армении»!

Кроме того, не секрет, что Иран считает себя чуть ли не «флагманом исламского солидаризма». И мы вправе ожидать, даже требовать от него такой же солидарности и в отношении Азербайджана.

Гусейнбала Салимов

Minval.az