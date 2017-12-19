С железной дороги Баку-Тбилиси-Карс были украдены медные провода, по данному делу задержаны 3 человека, информирует jnews.ge.

Ниноцмидское районное Управление МВД Грузии совместно с цалкинским районным Управлением задержали 3 лиц по обвинению в краже медных контактных проводов с железной дороги.

По данным следствия, 27-летний И.Б., 25-летний З.Т. и 27-летний Г.Г. похитили провода из дрезины, остановленной на станции “Ниноцминда” железной дороги Марабда-Карцахи.

Владельцем провода была компания ATEF Georgia. Ущерб превысил 4,3 тыс лари (почти 3 тыс. манат).

Обвиняемых схватили “по горячим следам” у въезда в город Цалка. В их машине сотрудники МВД нашли украденные провода, которые были изъяты, они послужат вещественным доказательством.

Уголовное дело открыто по статьям “Кража, повлекшая значительный ущерб”. Обвиняемым грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.