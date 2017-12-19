B 2016 году из 10 стран мира поставлено в Азербайджан наручных часов с корпусом из ценных металлов общей стоимостью свыше 15 млн. долларов США. Но цифры, приводимые странами-экспортерами в UN Comtrade (база статистических данных ООН по международной торговле), во много раз отличаются от местных таможенных данных. Ситуация не улучшилась и в этом году, пишет Туран.

По информации Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2016 году закуплено за рубежом в коммерческих целях 813,5 тыс. штук с корпусом из ценных металлов общей стоимостью $2 млн. 55,1 тыс. Декларирован ввоз 194 штук таких часов из Швейцарии на общую сумму около $1,6 млн., или $8 250 за одну штуку. Швейцарские официальные источники предоставляют иную информацию: в Азербайджан в прошлом году продано 328 штук золотых и прочих дорогих наручных часов общей стоимостью $5,6 млн. или в среднем 17 074 долларов за штуку.