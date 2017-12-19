В понедельник, 18 декабря, была обнародована новая Стратегия национальной безопасности США — документ, в котором обозначаются основные угрозы для страны и приоритетные направления внутренней и внешней политики. Наибольшие опасения у американской администрации вызывают Китай, Россия, Иран, КНДР, а также международные террористические группировки и преступные организации.

В стратегии Трампа говорится о том, что соперничество «великих держав» возвращается. В документе отмечается, что США сегодня противостоят двум «ревизионистским» государствам — России и Китаю, которые хотят поменять статус-кво в ущерб американским интересам. При этом Соединенные Штаты готовы сотрудничать с обоими государствами во всех областях, представляющих взаимный интерес, передает ТАСС.

Россия и Китай занимаются разработкой современного оружия и возможностей, которые могут представлять угрозу для ключевой инфраструктуры США и структуры командования и управления страны, говорится также в стратегии национальной безопасности США.

«Китай и Россия развивают современное оружие и возможности, которые могут угрожать нашей критической инфраструктуре и нашей архитектуре управления и контроля», — отмечается в соответствующем документе.