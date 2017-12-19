В Москве прошла светская премьера самого новогоднего фильма года — «Елки Новые». В кинотеатре Октябрь собрались звезды фильма: Иван Ургант, Валентина Мазунина, Антон Богданов, Анфиса Черных, режиссер Жора Крыжовников, Тимур Бекмамбетов и многие другие.

Из Санкт-Петербурга приехал юный актер Имран Челеби. В фильме мальчик сыграл сына Ивана Урганта. Корреспондент «Москва-Баку» пообщалась с Иваном Ургантом и его киношным ребенком.

В Москве уже наступил Новый год , неформально, конечно, а по версии создателей фильма «Елки Новые» от режиссера Жоры Крыжовникова и продюсера Тимура Бекмамбетова. В кинотеатре Октябрь собрались почти все актёры новой франшизы, не пришли только Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Как пошутил Иван Ургант, что актеры решили вместе отдохнуть на Бали.

«Елки Новые» — это киноальманах из нескольких историй, связанных между собой. Одной из самых ожидаемых новелл стала история Ивана Урганта и Сергея Светлакова, а точнее их героев Бориса и Евгения.

Сына шоумена, как и в предыдущем фильме, сыграл юный азербайджанец из Санкт-Петербурга Имран Челеби. Шестилетний голубоглазый мальчик действительно похож на Ивана. В новом фильме ему отведена совсем маленькая роль, зато Имран подружился с Ургантом и с удовольствием пообщался с ним на красной дорожке.

— Имран, как нам вместе работалось? — спросил Иван.

— Хорошо! — ответил он.

— Кто из нас лучше играет: я или Сергей Светлаков?- спросил Ургант.

— Оба!- ответил Имран.

— Имран очень умный мальчик, который смотрит в будущее, — подытожил шоумен.

Имран Челеби родился в Санкт-Петербурге в азербайджанской семье Рамили и Эмина Челеби. С 4-х лет мальчик снимается в рекламе, несколько лет назад с успехом прошел пробы и попал во франшизу «Елки». По словам родителей еще рано говорить о его будущей актерской карьере, но пока Имрану нравится сниматься.

А на киноплощадке Имран, по его признанию, не уставал, так как Иван Ургант быстро нашел с ним общий язык и шутил даже во время съемок. Имрану тоже импонирует его экранный папа. В беседе с журналистом «Москва-Баку» Имран пообещал, что когда он вырастет станет таким же известным, как Иван Ургант.