В Баку в еще одной клинике скончался пациент.

Как сообщили АПА в прокуратуре Наримановского района, инцидент был зарегистрирован в Grand Hospital. Гасымов Нурага Гусейнага оглу (1962 г.р.) скончался после операции на сердце.

По факту в прокуратуре Наримановского района было возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности). Необходимые следственные действия продолжаются.

Отметим, что на днях пациентка той же клиники Grand Hospital, 20-летняя Айшан Мирзоева впала в кому и умерла. Вчера в еще одной столичной клинике MedEra умер Анар Гумбатов 1977 г.р.