Как у каждой семьи есть собственные новогодние традиции, так есть и особенные привычки в каждой стране. Для нас Новый год — это оливье, мандарины и шампанское, а для Японии, например — грабли в подарок.

О самых необычных, забавных и, порой, опасных традициях мы и поговорим.

Новый год в Панаме, например, громкий. Включаются сирены, звонят колокола, гудят автомобили, а люди кричат и стучат всем, что под руку попадается. Таким своеобразным образом они «задабривают» наступающий год.

На Кубе в Новый год наполняют водой всю возможную посуду, а ночью выливают ее из окон. У кубинцев это является пожеланием в Новом году чистого и светлого пути.

В Австрии славятся особыми гастрономическими предпочтениями. Для того, чтобы в Новом году быть счастливым, австрийцу нужно съесть кусочек свиной головы или рыла.

В Греции в гости ходят с камнем. Если не пожалели сил и принесли тот, что побольше, бросают на порог с пожеланием таких же тяжелых как камень, богатств. Если камешек был выбран скромных размеров, то, бросая, желают такого же маленького бельмо на глазу.

В Германии в Новый год впрыгивают. Буквально. Немцы, не зависимо от возраста, забираются на стулья, кресла и столы, а затем с последним ударом часов, радостно прыгают на пол.

Французские виноделы также не отстают в традициях. В Новый год он «чокаются» с бочкой вина, поздравляют ее с праздником и непременно пьют за будущий урожай.

Новый год в Шотландии — праздник пиротехников. Шотландцы наполняют бочки дегтем, поджигают их, а затем катят по улицам. Так в Шотландии освещают дорогу наступающему году и сжигают прошедший.

Испанцам оливье и мандарины заменяет виноград — он считается обязательным блюдом на Новогоднем столе. Более того, под бой часов все, кто хочет в новом году быть счастливыми, должны съесть ровно 12 виноградин — по одной ягоде за каждый месяц.

В Японии самый ходовой подарок — грабли. Они должны быть в каждом доме для того, чтобы «загребать» счастье. Правда, японцы предпочитают уменьшенную их версию, размером сантиметров в 10.

В ЮАР, в городе Йоханнесбург, традиция есть у одного квартала. Но такая, что улицы перекрывают полицейские. Все дело в том, что жители квартала избавляются от ненужных вещей и просто мусора очень просто — выбрасывают их из окон. И совершенно не важно, полетит из окна старый носок или холодильник.

Источник gazeta.ua