Глава МИД Армении Эдвард Налбандян 20 декабря отбудет с визитом в Париж.
Как сообщают армянские СМИ, визит состоится по приглашению министра иностранных дел Франции и по делам Европы Жан-Ива Дриана.
Дата: 2017/12/19 11:30
Раздел: Бывший СССР
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