В Республике Ингушетия РФ гражданин Азербайджана погиб в результате несчастного случая.

Как передает АПА , 18 декабря во время строительных работ на рынке «Фабрика» в городе Назрань азербайджанского рабочего ударило током. Пострадавший был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Сообщается, что строительство торгового центра рядом с линиями электропередачи не было согласовано с инженерами-электриками. В настоящий момент устанавливаются причины происшествия. Ведется следствие.