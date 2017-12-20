Бен Аффлек опять начал пить, причем настолько серьезно, что ему пришлось вернуться в реабилитационную клинику, где он прошел уже два курса лечения в этом году. Причем, его успехи в лечении, как видно, пока совсем невелики: вчера папарацци удалось заснять актера в явно нетрезвом состоянии, когда две медсестры помогали ему добраться до машины.

Как сообщает издание 7Дней, репортеры подловили 45-летнего актера в тот момент, когда медсестры чуть не на себе тащили Бена к машине, в которой ему предстояло вернуться в клинку. Речь идет об отнюдь не дешевом лечебном элитном учреждении, которое называется Passages. Здесь пациенты, как правило, проходят 30-дневный курс лечения по нестандартной методике, которая предусматривает возможность периодических отлучек тех, кто сюда ложится, разумеется, в сопровождении работников клиники.

Что же касается Бена, то он, в момент встречи с папарацци, был совершенно не в форме. Он шел нетвердой походкой, причем обе его руки лежали на плечах его спутниц. И когда медсестры, заметив появление папарацци, освободили актера от своей поддержки, чтобы не выставлять клиента в невыгодном свете, Аффлек чуть не упал. Он потерял равновесие и его так «качнуло» в сторону, что он едва не врезался в дерево. Но даже несмотря на присутствие репортеров, ему все же пришлось прибегнуть к помощи своих спутниц, чтобы забраться в машину.

Напомним: первый в этом году курс лечения в клинике Бен завершил в марте этого года, после чего он, наконец-то съехал из дома Дженнифер Гарнер, которая подала с ним на развод после 10-летнего брака. Тогда Аффлек заявил, что решился на лечение ради своих детей — 12-летней Виолетты, 8-летней Серафины и 5-летнего Сэма. Актер надеялся стать лучшим отцом для своих «чад». Однако ему пришлось снова прибегнуть к помощи врачей, когда он снова запил этим летом — как утверждают, под негативным влиянием его новой любовницы Линдси Шукас, которая сама большая любительница алкоголя. Но тогда он обошелся «амбулаторным» лечением, то есть он приходил в заведение только днем. Теперь же, как видно, ситуация усугубилась настолько, что ему пришлось лечь в клинику на полноценный курс.