Новое правительство Австрии будет принимать на европейской арене активные меры для упразднения санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине, и постарается содействовать разрядке напряженности в отношениях между Западом и Россией. Об этом говорится в программе будущего кабинета министров республики на 2017-2022 годы, поступившей в распоряжение ТАСС.

«Нейтральность Австрии — важный основополагающий фактор, который должен учитываться во всех международных соглашениях. Вовлеченность в международную политику входит в национальные интересы нейтрального государства. Австрия должна как историческое связующее звено быть активным местом для диалога между Востоком и Западом и форсировать политику разрядки напряженности между Западом и Россией», — отмечается в документе будущего правительства, озаглавленном «Вместе. Для нашей Австрии».

«Наша цель — позитивное сотрудничество на нашем континенте. Австрия будет активно выступать за то, чтобы ликвидировать возникшую, особенно из-за конфликта на Украине, напряженность и связанные с ним санкции в европейском духе и предпринимать усилия для урегулирования конфликта на Украине и вокруг нее», — указывается в программе.