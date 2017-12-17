Немецкие ученые научились использовать сперматозоиды для лечения рака.

Как передает РИА Новости, результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Nano.

Сотрудники Института физики твердых тел и материалов имени Лейбница в Дрездене провели эксперимент, в ходе которого с помощью сперматозоидов точечно доставили противоопухолевый препарат (доксорубицин) к пораженным тканям матки. Гаметы прикреплялись к стенкам опухоли и насыщали ее антибиотиком. В итоге за три дня было уничтожено порядка 87 процентов злокачественных клеток.

Доксорубицин повсеместно применяется при химиотерапии. Наравне с вредоносными тканями препарат уничтожает и здоровые клетки, чем вызывает ряд побочных эффектов, включая тошноту. Из-за этого количество процедур химиотерапии строго ограничено. Точечная доставка препарата с помощью сперматозоидов помогла бы избежать негативных последствий при его использовании, считают специалисты.

