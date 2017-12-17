Фуникулер будет ездить из города Швиц до деревни Штоос и обратно. Вагончики могут разгоняться до 10 метров в секунду, вся поездка занимает четыре минуты.

На отрезке в 1738 метров фуникулер поднимается на высоту 743 метра, причем на некоторых участках дороги он идет под наклоном 110% (47.7º). Бочкообразные вагончики сконструированы так, что пассажиры будут находиться в вертикальном положении при любом наклоне.

На открытие приехала президент Дорис Лойтхард. Она отметила, что фуникулер важен не только для туристов, но и для местных жителей.

Новый фуникулер заменит другой, который работал с 1933 года. Постоянное движение начнется 17 декабря. Во время церемонии открытия дорогу благословил священник.

Проект стоил 52 млн швейцарских франков ($52,6 млн): половину суммы выделило правительство, а другую часть — инвесторы. На планирование и строительство ушло 14 лет. Представитель швейцарских железных дорог Иван Штейнер назвал новый фуникулер большой гордостью.

Деревня Штоос — небольшой горнолыжный курорт, расположенный недалеко от озера Люцерн. Там живут чуть больше 100 человек.