Евросоюз столкнулся с угрозой исламизации.

Как передает ТАСС, такое мнение выразил в субботу вице-спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии и председатель движения «Свобода и прямая демократия» (СПД) Томио Окамура на проходящей в Праге конференции лидеров европейских политических партий антимиграционной направленности.

«Нам угрожает мусульманская колонизация Европы», — сказал он.

Вице-спикер подверг критике ЕС и его руководящие органы. В сообществе, по его словам, происходит деградация традиционных для европейцев национальных и культурных ценностей, попирается патриотизм.

«Европа не должна быть обособленным [от народов и наций] государством, управляемым бюрократами из Брюсселя», — считает Окамура.