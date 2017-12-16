Нью-Йоркская полиция создала спецподразделение для расследования жалоб на домогательства со стороны известных людей, сообщает New York Post.

«Мы создали команду в подразделении по борьбе с преступлениями сексуального характера, чтобы исследовать эти случаи, потому что они появляются почти каждый день», — заявил начальник полиции Роберт Бойс.

В полиции рассказали, что за последние два месяца в городе произошел «двузначный всплеск» по количеству сообщений об изнасиловании и домогательствах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.