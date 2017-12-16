Чернокожий молодой человек в одних трусах жесткого избил пожилую женщину на улице немецкого города Нюрнберг, сообщает Bild. Видео произошедшего опубликовано на YouTube.

Мужчина, одетый лишь в светлые трусы, прохаживался по улице. Он ударил кулаком женщину, остановившуюся неподалеку от него. Она упала и начала кричать, а молодой человек принялся избивать ее ногами. В итоге от 73-летней женщины его оттащили прохожие, они же и удерживали его до прибытия полиции. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами головы и переломами.

По данным издания, инцидент произошел на Михаэль-Энде-штрассе во второй половине дня 13 декабря. Нападавшим оказался 24-летний камерунец. Он является студентом одного из местных вузов. Почему мужчина избил старушку, неизвестно.