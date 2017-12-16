Власти Сан-Франциско приняли решение закрыть популярную среди туристов бухту после того, как на плавающих в океане туристов напали морские львы, сообщает Газета.ру со ссылкой на Sky News.

Одного из туристов животное укусило в руку. Он был госпитализирован и перенес две операции. Еще одного отдыхающего морской лев укусил в область паха, туриста также госпитализировали.

Власти города отмечают, что агрессивное поведение настолько необычно для морских львов, что обе атаки могло совершить одно животное.