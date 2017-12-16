Бывший министр национальной безопасности Эльдар Махмудов сегодня снова был вызван на допрос в Следственное управление по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры.

Как передает AzPolitika, на этот раз его не отпустили сразу после многочасового допроса. Эльдару Махмудову дали лишь час на обед, после чего он вернулся в Следственное управление. Вчера и сегодня бывшего министра допрашивали в связи с бизнесом его сына Анара Махмудов, который вывел из страны 1 миллиард долларов.

В первой половине дня Э.Махмудову устроили очную ставку с находящимся под арестом его бывшим помощником и кузеном Вугаром Махмудовым. Во второй половине дня ожидалось, что Эльдару Махмудову устроят очную ставку с Акифом Човдаровым. Отмечалось, что экс-министр сегодня был особенно напряжен.

Согласно информации, вчера Махмудов вышел из Генпрокуратуры около 21:00.

Тот факт, что допросы Махмудова участились, и ему устраивают очные ставки с Вугаром Махмудовым и Акифом Човдаровым, говорит о том, что вероятность его ареста увеличилась.