Центр контроля и профилактики заболеваний США предупредил о новый инфекции, зафиксированной уже в 17 штатах. По словам специалистов, она передается через щенков, с которыми у больных был тактильный контакт.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте организации.

Пока к врачам обратились 97 человек, 22 из них понадобилась госпитализация. У всех больных обнаружены кампилобактеры – микроорганизмы, которые вызывают диарею, слабость, боли в животе, рвоту и высокую температуру. Подчеркивается, что воздействию бактерий подвержены как животные, так и их хозяева, однако у собак симптомы заболевания не всегда очевидны.

Ученым уже удалось установить источник инфекции. Оказалось, что большинство заболевших имели контакт со щенками из сети зоомагазинов Petland. Некоторые больные оказалась работниками компании.