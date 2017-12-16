Президент Франции Эммануэль Макрон досрочно отметит свое сорокалетие в замке Шамбор.

Как передает Газета.ру со ссылкой на Le Figaro, несмотря на то, что 40 лет Макрону исполнится только 21 декабря, празднования в честь дня рождения пройдут на этих выходных. В Елисейском дворце подтвердили эту информацию, отметив, что Макрон впервые с момента вступления в должность проведет выходные в частной обстановке.

Праздник будет проходить в узком кругу, а все расходы на него Макрон покроет из собственного кармана. Отмечается, что ночевать в замке он и его супруга не будут — для этого они сняли комнату в отеле неподалеку.