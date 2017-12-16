Несколько сотен жителей польского города Катовице вышли в субботу на демонстрацию, чтобы протестовать против переименования одной из центральных площадей в рамках проводимой в стране декоммунизации.

Как передает Польское агентство печати, горожане требуют, чтобы площадь сохранила имя силезского поэта и коммунистического деятеля времен Польской Народной Республики (ПНР) Вильгельма Шевчика. Власти хотят дать ей имя Леха и Марии Качиньских — погибшей в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года польской президентской четы.

Глава региона Ярослав Вечорек, принявший решение о переименовании площади, утверждает, что действует в соответствии с законом, так как заседавший в Сейме ПНР Шевчик «оправдывал коммунистический строй». Противники переименования видят в нем прежде всего автора нескольких десятков книг: стихов, повестей, переводов.

В соответствии с принятым в Польше 1 апреля 2016 года законом о декоммунизации, названия дорог, улиц, мостов, площадей не могут отдавать дань памяти лицам или организациям, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй. В законе уточняется, что «к пропагандирующим коммунизм относятся названия, связанные с лицами, организациями, событиями или датами, символизирующими репрессивную, авторитарную и не суверенную систему власти в Польше в 1944 -1989 годах».

В июле польские власти приняли поправки к этому закону, включив в него также и памятники. Институт национальной памяти (ИНП) Польши считает, что под действие закона подпадают около 230 мемориалов, установленных в республике в честь Красной армии. Как сообщили представители института, некоторые из них могут быть отправлены в Музей холодной войны «Подборско 3001», который был создан в прошлом году на территории военного объекта — бывшего советского склада атомного оружия.