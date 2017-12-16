Начальник Кешлинского поста Главного таможенного управления Баку, брат убитого криминального авторитета Ровшана Ленкоранского Намиг Джаниев отстранен от занимаемой должности.

Как передает Avropa.info со ссылкой на надежные источники, приказ об увольнении Намига Джаниева был подписан 17 ноября.

Напомним, что 2 ноября на вышедшего на свободу азербайджанского «вора в законе» Надира Салифова (Лоту Гули) была совершена попытка покушения в Стамбуле. Группа из 11 человек хотела организовать нападение на дом Салифова в Стамбуле. В результате оперативно-розыскных мероприятий все члены группы были задержаны в торговом центре «Ömür AVM».

Группой руководил брат убитого криминального авторитета Ровшана Лекоранского Джаниев Намиг Рафиг оглу.

В настоящее время Н.Джаниев находится под арестом в Турции.