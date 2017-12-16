Нигерийские правительственные силы арестовали по меньшей мере 220 боевиков исламистской группировки «Боко харам» в ходе серии операций по зачистке районов, подконтрольных радикалам. Об этом сообщил в субботу официальный представитель армии республики Ониема Нвачукву, передает ТАСС.

«Войска захватили 167 террористов в результате операций в районе бассейна озера Чад, еще 53 были задержаны в штате Борно», — приводит его слова агентство «Синьхуа». Кроме того, как отметил военный, в результате антитеррористических рейдов были освобождены 67 женщин и 173 ребенка, которые являются членами семей боевиков.

«Боко харам» («Западное образование — грех» в переводе с языка хауса) — исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран — Нигера, Камеруна и Чада.

«Боко харам» добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов «чуждой» культуры.