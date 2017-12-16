В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики. Об этом сообщило управление дорожного движения страны, передает Al-Arabia.

Как отмечается в сообщении, женщины будут иметь право управлять этими дорожными средствами наряду с автомобилями с июня 2018 года.

Как передает РБК, представитель саудовский властей рассказала телеканалу, что на автомобилях и на мотоциклах, за рулем которых будут женщин, не будет специальных табличек или номеров, чтобы они отличались от дорожных средств, которыми управляют мужчины.

В конце сентября король Саудовской Аравии бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, который разрешает женщинам получать права на вождение автомобилем. Как отмечается в документе, решение о том, чтобы разрешить им водить машину, было принято из-за «негативных последствий» того, что женщины не могут управлять автомобилем, а также с учетом положительных сторон отмены такого ограничения.

В Саудовской Аравии женщинам разрешено управлять машиной, но, в отличие от мужчин, они не могут получить водительские права. Если в общественном месте женщину увидят за рулем, полицейские могут арестовать ее и оштрафовать на крупную сумму. Саудовские женщины проводили несколько кампаний в социальных сетях, в которых они требовали получить право водить машину наряду с мужчинами.