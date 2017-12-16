Президент Армении Серж Саргсян подписал принятый 6 декабря парламентом страны закон о ратификации соглашения по российскому оборонному кредиту на сумму 100 миллионов долларов.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает официальный сайт президента Армении.

«Президент Саргсян подписал сегодня принятый Национальным собранием закон о ратификации армяно-российского соглашения о предоставлении правительству Республики Армения государственного экспортного кредита», — говорится в сообщении.

В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.