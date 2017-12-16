По меньшей мере 16 боевиков радикального движения «Талибан» и террористической группировки «Исламское государство» ликвидированы в провинциях Кунар и Нангархар на востоке Афганистана, передает ТАСС

«Два боевика ИГ уничтожены в результате авиаудара беспилотного летального аппарата сил НАТО в районе Лангари Кандо в провинции Нангархар», — рассказал агентству официальный представитель правительства провинции Аттаулла Ходжани.

По данным «Синьхуа», четыре боевика движения «Талибан» убиты, еще восемь талибов, в том числе местный полевой командир задержаны в ходе операции афганских сил специального назначения в районе Ходжани (провинция Нангархар).

«10 сторонников «Талибан» уничтожены, трое взяты в плен в провинции Кунар в результате отражения атаки боевиков в районе Гази Абад в пятницу вечером», — указал источник в армии республики Мирвайс Сафи.