Две жительницы Южно-Африканской Республики (ЮАР), оскорбленные поведением пикапера, забросили его в мусорку. Об этом пишет The Sun, издание также публикует видео произошедшего.

На кадрах видно, как две женщины засовывают мужчину головой в стоящий у двери зеленый контейнер для отходов. Этого им показалось мало: они попытались полностью «упаковать» своего обидчика в мусорку и закрыть сверху крышкой. Мужчина пытается сопротивляться, однако ему не удается отбиться.

Как передает «Лента», инцидент произошел у входа в один из магазинов в Претории. Причиной стало непристойное предложение, которое незадачливый ухажер сделал двум женщинам. Кроме того, он попытался дотронуться до них.