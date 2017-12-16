Американский специалист по вопросам обороны и национальной безопасности Роберт Фарли рассказал, где в 2018 году может начаться Третья мировая война.

Как передает «НТВ», профессор на страницах издания The National Interest обращает внимание на то, что в 2017 году в некоторых частях мира (особенно в Сирии) напряженность значительно снизилась, но в других регионах ситуация серьезно обострилась.

Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг Северной Кореи. Фарли указал на успехи КНДР в разработке баллистических ракет и дипломатическую неопытность администрации Трампа, а также предупредил, что в конфликт могут быть втянуты Япония и Китай, что может обернуться новой мировой войной.

Также среди опасных регионов профессор назвал Тайвань. По мнению специалиста, к разрушительному конфликту может привести усиление военной активности Китая на фоне роста поставок американского оружия.

Третьим опасным регионом Фарли считает Украину, ситуация в которой, по словам специалиста, остается напряженной — перемирие в Донбассе постоянно нарушается, а протесты в Киеве и «дикая история» вокруг Михаила Саакашвили ставят под вопрос устойчивость нынешнего украинского правительства. На этом фоне к власти могут прийти «правые сторонники жесткой линии».

Кроме того, мировая война может разгореться из-за ситуации на южном флаге НАТО. Фарли обратил внимание на отдаление Турции от США и Евросоюза и сближение Анкары с Москвой, что может серьезно изменить баланс сил в регионе.

Замыкает же пятерку опасных регионов Персидский залив. По мнению профессора, к противостоянию сверхдержав может привести конфронтация между Саудовской Аравией и Ираном.