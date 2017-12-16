Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам заседания Совета безопасности ООН заявил, что страна готова к любым мерам на случай, «если что-то пойдет не так» с КНДР. «Президент ясно дал понять, что мы будем находиться в состоянии военной готовности, на случай если что-то пойдет не так»,— цитирует Reuters госсекретаря США

По его словам, страна не принимает предварительных условий для начала переговоров с КНДР. «Мы не принимаем любое смягчение санкций, как предварительное условие, мы не принимаем возобновление поставок гуманитарной помощи как предварительное условие для переговоров»,— сказал госсекретарь.

Тиллерсон отметил, что США не поддерживают план России и Китая о «замораживании в обмен на замораживание», который подразумевает приостановку ядерных и ракетных испытаний КНДР в обмен на приостановку военных учений США и их союзников в регионе.