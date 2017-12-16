Власти США в пятницу, 15 декабря, ввели новые требования для 38 стран, участвующих в программе безвизового въезда в страну, сообщает Reuters.

Отмечается, что отныне эти страны должны использовать данные о контртеррористических операциях США для проверки своих граждан, пересекающих границы из третьих стран.

Также страны должны проводить информационные кампании о последствиях превышения срока пребывания в США.

В частности, граждане этих стран, которые превысили возможный срок пребывания в США, в будущем могут быть лишены права на безвизовые поездки в страну.

По данным исследования американских властей, чаще всего превышают срок пребывания в США граждане Греции, Венгрии, Португалии и Сан-Марино.

Кроме того, США начнет оценивать страны с правом безвизового въезда по их гарантиям против «инсайдерских угроз» в своих аэропортах, особенно в тех, которые имеют прямые рейсы в США.

К слову, безвизовая программа позволяет гражданам в основном европейских стран совершать поездки в Соединенные Штаты на срок до 90 дней без визы. Граждане из 38 стран обязаны получить так называемое разрешение на въезд в США.