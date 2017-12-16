Ереванская газета «Паст» пишет со ссылкой на свои источники, что две недели назад в Армении начались сенсационные аресты, которые и сейчас продолжаются. Однако Служба национальной безопасности пока не объявляет об этом официально.

Как передают достоверные источники издания, некая армянская организация на протяжении многих лет импортировала из-за рубежа маргарин и продавала под видом масла тысячи тонн министерству обороны. Служба национальной безопасности провела изучения и выяснила, что эта организация присвоила миллионы долларов, обманывая министерство обороны. Пока задержаны несколько ответственных лиц ГНКО «Республиканский центр ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг» Государственной службе безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении.