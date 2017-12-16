Исследователи Facebook признали, что просматривание новостей в соцсети может причинить человеку вред, сообщается в блоге компании.

В статье «Трудный вопрос: может ли время, проведенное в соцсети, причинить нам вред», исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке пришли к выводу, что пассивное пролистывание новостной ленты может быть неблагоприятным для психического здоровья людей, передает РИА Новости.

«В общем, когда люди проводят много времени за пассивным поглощением информации… они впоследствии чувствуют себя хуже», — говорится в статье.

В качестве примера приводится эксперимент, который проводился среди студентов Мичиганского университета. Одних попросили в течение десяти минут читать новостную ленту, а других — размещать посты и переписываться с друзьями. Настроение студентов из первой группы к концу дня было хуже, чем у участников второй.

Также сообщается о том, что у людей, которые «переходили по ссылкам в четыре раза больше, чем среднестатистический пользователь, или лайкали посты в два раза больше среднего», душевное состояние было хуже.

Исследователи Facebook выдвинули предположение, что «чтение о других людях онлайн может привести к негативным социальным сравнениям».

Тем не менее, компания призывает пользователей проводить в Facebook больше времени, например, общаться со старыми друзьями, болтать в небольших группах или обмениваться контентом напрямую с друзьями — по мнению исследователей, это может сделать пользователей счастливее.