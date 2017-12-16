Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Днём независимости республики. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Глава Российского государства отметил успехи, достигнутые Казахстаном в экономической, социальной и научно-технической областях, высокий авторитет страны на мировой арене и её весомый вклад в решение актуальных международных проблем», — приводит газета «Известия» сообщение.

Отмечается, что президент России оценил успешное развитие в двусторонних отношениях, а также выразил уверенность в будущем развитии стратегического партнёрства между Москвой и Астаной.

9 ноября Путин на пленарном заседании XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана отметил, что переговоры по Сирии в Астане дали возможность для скорейшего сирийского урегулирования.