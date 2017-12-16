В Осло кот по кличке Зеро случайно попал в стиральную машину и пережил 40 минут стирки при температуре 30 градусов в режиме для шерсти. Об этом Lenta.ru сообщает со ссылкой на норвежский портал NRK.

Кот очутился в барабане, когда дверцу машинки открыли для загрузки белья. После окончания стирки животное обнаружил 14-летний мальчик Йоаким. «Он промок насквозь. Он выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить», — рассказал он.

Кота отвезли в ветеринарную лечебницу, где ему поставили капельницу. Через два дня животное вернулось к своим хозяевам, которые теперь крайне внимательно осматривают стиральную машину перед запуском.