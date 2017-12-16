Россия во чтобы то ни стало стремится сохранить протекторат на Донбассе, при этом пытается менять тактику и выйти из всех форматов переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Голос Америки.

«Россия пытается менять тактику и выпрыгнуть из всех форматов, где она находится, чтобы создать впечатление, что все, что происходит в Украине – это внутренний конфликт. Это ей, безусловно, не удастся», – отметил он.

По его словам, Россия хочет оставить свой протекторат на Донбассе любым образом.

«И пока она от этого не откажется, никакого прогресса не будет», – убежден глава МИД.

При этом он подчеркнул, что Украина и международные партнеры имеют общее мнение касательно мандата миротворческой миссии на Донбассе.

Климкин убежден, что вывести из Донбасса нужно не только «российские войска и российское оружие, но и наемников».

«Логика очень простая – мандат миротворческой миссии должен охватывать и всю территорию Донбасса, и неконтролируемую часть границы. Он должен служить целям разоружения и вывода оружия», – подчеркнул он.