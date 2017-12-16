Власти Японии планируют выделить $46 млрд на нужды обороны в следующем финансовом году, сообщает в субботу газета «Никкей».

По ее информации, существенная часть этих средств пойдет на закупку вооружения для защиты от возможных атак со стороны КНДР. В частности, в Токио намерены укрепить систему ПРО.

В случае одобрения этого предложения военный бюджет на финансовый год, начинающийся в апреле 2018 года, станет рекордно высоким для Японии. Кроме того, это будет означать, что японские власти шестой год подряд увеличивают расходы на оборону, информирует «Интерфакс».

Накануне власти Японии в одностороннем порядке расширили санкционный список в отношении предприятий и физических лиц КНДР.

Между тем, в минувший четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно принять меры к тому, чтобы не допустить войны с Северной Кореей.

КНДР провела успешное испытание новейшей ракеты 28 ноября. В Пхеньяне заявили, что «Хвасон-15» способна поразить цель в любой точке территории США и переносить сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку.