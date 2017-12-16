По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Габалинском Конгресс-центре имени Гейдара Алиева состоялся «День поэзии», посвященный теме патриотизма. Он был организован Азербайджано-корейской ассоциацией культурного обмена SEBA (Сеул-Баку) при поддержке Союза писателей Азербайджана.

В мероприятии, состоявшемся в преддверии 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира, приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, члены Союза писателей Азербайджана, деятели литературы и культуры, молодые поэты, а также ветераны Карабахской войны из Габалы и представители общественности.

Молодые поэты Фарид Гусейнов, Гюльнар Гасымлы, Ламия Исаева, Захра Бадалбейли, Алсу Джарчылы, Айнур Нурлу, Хейран Гусейнова и Шахана Мушвиг прочитали свои стихи о войне, а также об Азербайджане и Баку. Выступления поэтов сопровождались музыкой азербайджанских композиторов и видеоматериалами.

Лейла Алиева прочитала свои стихотворения «Памяти Захры» и «Баку».

На мероприятии состоялась презентация «Сборника стихотворений молодых поэтов на патриотическую тему», только что вышедшего из печати при поддержке и по рекомендации Союза писателей Азербайджана. Книга, в которую вошли стихотворения Лейлы ханум Алиевой, а также 47 молодых поэтов — в целом 61 стихотворение, была роздана участникам и гостям.