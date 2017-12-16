Сирийские беженцы, которые возвращаются в освобождённые от террористической организации «Исламское государство» районы, рассказывают, что международная коалиция во главе с США использует лагерь беженцев в провинции Эль-Хасека как базу для подготовки боевиков.

Об этом говорится в заявлении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, сообщает RT.

«По информации возвращающихся в освобождённые от ИГИЛ районы местных жителей, данный лагерь уже более полугода используется «международной коалицией» в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть боевиков ранее входила в разгромленные в Сирии террористические группировки, в том числе ИГ.

«На сегодняшний день, в районе лагеря беженцев сосредоточено уже порядка 750 боевиков, прибывших из Ракки, Дейр эз-Зора, Абу-Камаля и восточных территорий Евфрата», — добавили в ведомстве.

По данным военных, основную часть группировки «составляют более 400 террористов ИГИЛ, которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре».

В российском военном ведомстве рассказали, что американская сторона в Сирии работает над созданием «Новой сирийской армии».

«Несмотря на заявления американской стороны о безусловной приверженности уничтожению террористической группировки ИГИЛ, «международная коалиция» продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии», — говорится в сообщении.

По данным военных, под руководством инструкторов из США «из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооружённые формирования, именуемые «Новая сирийская армия».

«Американские инструкторы, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками», — добавили в ведомстве.