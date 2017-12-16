Глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал разобраться с инцидентами, в ходе которых военные самолёты США и России допускали сближение в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе американского военного ведомства передает RT.

«Мы с этим разберёмся. Но в настоящие момент я не могу сказать, идёт ли речь о неосмотрительном пилотировании, раздражительном пилоте, или о людях, которые пытаются сделать что-то очень неблагоразумное», — отметил министр, беседуя с журналистами.

Он также подчеркнул, что канал связи по предотвращению конфликтных ситуаций между американскими и российскими военными «никогда не прекращал работу».

Ранее в американских СМИ появилась информация о якобы перехвате истребителями F-22 двух российских самолётов в Сирии. Также Пентагоне сообщил о сближении самолётов России и США в небе над сирийской территорией.

Позднее Минобороны России опровергло данные о «перехвате» российских штурмовиков.