Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол заявил, что шокирован телефонным разговором лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 15 декабря.

«Меня шокирует, что телефонный звонок состоялся», — сказал Макфол в эфире телеканала MSNBC.

По его мнению, телефонный разговор не отвечал национальным интересам США.

Как он отметил, в России знают, что если «говорить про Трампа хорошие вещи», то это вызовет положительную реакцию с его стороны.

15 декабря Путин и Трамп по телефону обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове. Американский лидер отметил, что хотел бы помощи России в ситуации с КНДР.