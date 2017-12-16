Канадский бизнесмен, миллиардер Бернард Шерман, основатель фармацевтической корпорации Apotex, и его жена Хани были обнаружены мёртвыми в своём доме в Торонто. Об этом сообщает CTV.

По словам представителя полиции, смерть супругов является подозрительной, однако версия об убийстве пока не рассматривается.

«Все мы в Apotex глубоко потрясены и опечалены этой новостью», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Отмечается, что тела были найдены человеком, который не является членом их семьи.

По версии издания Canadian Business, Шерман является 15-м в рейтинг богатейших людей Канады с состоянием в $4,77 млрд.