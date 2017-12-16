Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отмены визовой лотереи, в результате которой в Соединённые Штаты попадают «наихудшие» представители других государств. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Америка сталкивается с серьёзными угрозами. Террористы дважды атаковали Нью-Йорк за несколько месяцев. Оба террориста пришли в нашу страну через неработающую иммиграционную систему, которую мы исправляем и сделаем это быстро», — сказал Трамп.

Он отметил, что один из террористов попал в США благодаря механизму «цепной миграции», другой — выиграл в визовую лотерею.

«Считаете ли вы, что страна даёт нам лучших людей? Нет», — Трамп, после чего в зале раздался смех.

По его словам, благодаря лотерейной системе в США попадают худшие из худших представителей других государств.

В ноябре Трамп заявил, что намерен немедленно начать работу с конгрессом по отмене лотереи на получение иммиграционных виз (Green Card).