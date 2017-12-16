Правительство России дополнило правила дорожного движения пунктом, обязывающим водителей надевать светоотражающую одежду в тёмное время суток или в условиях ограниченной видимости. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Согласно статистическим данным, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в тёмное время суток было зарегистрировано более 7,5 тыс. наездов на пешеходов. В этих ДТП погиб 1321 человек, 6537 человек получили ранения», — говорится в сообщении, которое приводит RT.

При этом возросло количество наездов на водителей, в отношении которых не была установлена обязанность надевать светоотражающие жилеты.

Отмечается, что наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.