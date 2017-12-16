О поворотных моментах жизни знаменитого вокалиста до и после роковой парижской ночи в фильме Татьяны Митковой рассказывают Тамара Синявская, Марина Магомаева-Козловская, Роберто Лорети, Владимир Атлантов, Фархад Халилов и Фархад Бадалбейли