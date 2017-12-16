В Гейчайском районе, в селе Шахадат совершен суицид.

Как сообщает АПА,  житель села Ибрагимли Рафаэль (1992 г.р.) повесился в сарае, во дворе дома, в котором проживал.

Причины самоубийства пока неизвестны. По факту ведется расследование.