В Гейчайском районе, в селе Шахадат совершен суицид.
Как сообщает АПА, житель села Ибрагимли Рафаэль (1992 г.р.) повесился в сарае, во дворе дома, в котором проживал.
Причины самоубийства пока неизвестны. По факту ведется расследование.
В Гейчайском районе, в селе Шахадат совершен суицид.
Как сообщает АПА, житель села Ибрагимли Рафаэль (1992 г.р.) повесился в сарае, во дворе дома, в котором проживал.
Причины самоубийства пока неизвестны. По факту ведется расследование.
Дата: 2017/12/16 0:18
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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