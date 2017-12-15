Программа была посвящена Азербайджану и Международному дню чая.

Как сообщает азербайджанский интернет-портал novosti.az, студия была украшена коврами, игровой стол был украшен гранатами, сухофруктами,национальными сладостями привезенными из Азербайджана.

Помощницы Леонида Якубовича были облачены в азербайджанские национальные одежды.

Якубовичу был подарен ковер с его портретом, футболка и мяч с подписями игроков команды «Карабах»а, варенья с разными Азербайджанскими фруктами и… нефть .

Был исполнен народный танец «Армуды», в конце которого ведущего угостили чаем в стакане армуды, звучала музыка в исполнении зурны и нагары.

В передаче были показаны чайные традиции нашей страны.

Одним из участников передачи был Заслуженный артист Азербайджана, шоумен, продюсер Мурад Дадашев. Он показал отличную игру и стал победителем игры и обладателем Суперприза.