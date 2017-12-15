В Азербайджане будут применяться новые правила при покупке квартир в новостройках.

Данный вопрос нашел отражение в изменениях в Гражданский кодекс, обсужденных на проведенном в пятницу пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента). Информацию распространяет «Тренд».

Рассказывая об изменениях, председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики и государственного строительства Али Гусейнли сказал, что их целью является предотвращение возникновения многих проблем при продаже квартир, в том числе продажи одной квартиры нескольким лицам.

Согласно предложенному изменению в статью 144 Гражданского кодекса (Нотариальное удостоверение договоров о распоряжении объектами государственного реестра недвижимого имущества), с целью проверки в государственном реестре недвижимого имущества права стороны, распоряжающейся имуществом, на распоряжение и наличия обременений на имущество, в соответствии с законом «О нотариате» должна быть обеспечена возможность обмена информацией и документами между нотариусами и государственным реестром недвижимого имущества, а также прямой выход нотариусов в государственный реестр недвижимого имущества в электронном порядке.

После удостоверения договора о распоряжении объектами государственного реестра недвижимого имущества нотариус должен незамедлительно направить его в электронной форме посредством информационных систем в государственный реестр недвижимого имущества. Помимо этого нотариус должен направить в государственный реестр недвижимого имущества копию договора в заверенной письменной форме посредством заказного почтового отправления. Таким образом вытекающие из договора право собственности и иные вещные права проходят государственную регистрацию.