Азербайджан добился заметных улучшений в сфере социальной защиты и развитии рынка труда, говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного в пятницу по итогам визита миссии в Баку.

С 30 ноября по 14 декабря в Баку находилась миссия МВФ во главе с Мохаммедом аль-Горчи. Целью миссии было проведение консультаций по статье IV Устава МВФ с правительством страны.

Среди мер по развитию рынка труда, в сообщении отмечается учреждение нового Фонда страхования от безработицы, проведение пенсионной реформы и переход от пассивных программм по занятости к активным.

Однако, отмечают эксперты МВФ, продолжение проведения реформ, в том числе структурных, имеют решающее значение: “Их влияние будет сильно размыто, если они не будут применяться активно и в полной мере”, — считают члены миссии (цитата по «Тренду»).