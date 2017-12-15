«Президент ясно сказал, что с военной точки зрения мы будем готовы, если что-то пойдёт не так. И наши вооружённые силы готовы», — приводит RT со ссылкой на ABC слова министра.
Дата: 2017/12/15 22:31
Раздел: Мир
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