США готовы к военному решению ситуации с Северной Кореей, если «что-то пойдёт не так». Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Президент ясно сказал, что с военной точки зрения мы будем готовы, если что-то пойдёт не так. И наши вооружённые силы готовы», — приводит RT со ссылкой на ABC слова министра.